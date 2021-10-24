155-килограммовая модель поделилась фото в купальнике

Американская плюс-сайз-модель Тэсс Холидей, вес которой составляет 155 килограммов, снялась в откровенном образе. Фотографиями она поделилась на своей странице в Instagram.

36-летняя манекенщица разместила серию снимков и роликов, на которых она позирует в купальнике черного цвета. На размещенных кадрах знаменитость стоит спиной и лицом к фотографу в разных позах, демонстрируя фигуру. Ее запечатлели в бассейне. В описании к публикации она отметила, что находится в Лондоне.

«Я публикую подобные фотографии, чтобы не позволить обществу не обращать внимание на толстых людей. Толстые люди среди нас, и мы живем такой же красивой и сложной жизнью, как и все остальные, — высказалась Холидей. — Перестаньте стесняться, вы можете жить любой жизнью, какой захотите, независимо от того, как выглядит ваше тело».

Публикация женщины набрала 117 тысяч лайков и восхитила ее подписчиков. «Выглядишь потрясающе», «Спасибо тебе за такие правдивые фото!», «Просто лучшая», «Хочу такую же самооценку», «Обожаю тебя», «Самая красивая модель в мире», — высказывались поклонники в комментариях.

В августе беременная плюс-сайз-модель показала растяжки на теле. Эшли Грэм сфотографировалась в голубом бикини на завязках с принтом в виде облаков. Знаменитость также надела резиновые сабо бренда Crocs с похожей расцветкой. На опубликованных снимках были видны растяжки на ее теле.