Бывшего главу администрации российского региона арестовали

Экс-глава администрации Коми Порядин арестован по обвинению в хищении 85 миллионов рублей

Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован по обвинению в хищении 85 миллионов рублей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Меру пресечения Порядину избрал Сыктывкарский городской суд. Бывший руководитель администрации российского региона останется под стражей до 23 декабря.

Михаил Порядин работал в Коми с 2015 года, туда его пригласил экс-глава республики Сергей Гапликов, с которым они были коллегами в госкорпорации «Олимпстрой». Порядин занимал должности исполняющего обязанности руководителя Комитета информатизации и связи республики, министра массовых коммуникаций, информатизации и связи Коми. С октября 2016 года он был руководителем администрации главы Республики Коми, с мая 2019 года — первым зампредом правительства республики — главой администрации региона.

Порядин подал в отставку в апреле минувшего года, сразу после заявления о своей отставке с поста главы Коми Гапликова.