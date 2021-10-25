Гигантская многоножка укусила спящую женщину в губы

Гигантская многоножка ночью укусила спящую жительницу бразильского города Сан-Висенти, после чего у женщины два дня были опухшие губы. Об этом сообщает издание The Mirror.

21-летняя Натали Галдино проснулась ночью у себя дома и почувствовала, что что-то укололо ее верхнюю губу. Она испытала невыносимую боль и в темноте увидела, что что-то прилипло к одеялу и ее рту. Бразильянка потянула одеяло, но боль не прекращалась.

«Я вылезла из кровати, включила свет и увидела порез на губе и гигантскую многоножку», — заявила она.

Галдино сильно испугалась. Бразильянка почувствовала, что у нее опухает рот, и она задыхается. Женщина в экстренном порядке отправилась в больницу, где ей вкололи обезболивающее и средство от аллергии. По словам бразильянки, опухоль спадала в течение двух дней.

Яд многоножек обычно приводит к опуханию укушенного места и боли, обычно он не опасен для людей.

Ранее сообщалось, что пользователь Reddit опубликовал фотографию гигантской многоножки, которую обнаружил у себя дома. В подписи к изображению мужчина рассказал, что они очень быстрые.

