Россиянам рассказали про умные дома будущего

Руководитель направления умного дома в SberDevices Павел Вершинин в рамках масштабного спецпроекта к 180-летию Сбера описал, какой будет концепция умного дома будущего.

По словам Вершинина, умные дома будущего смогут работать автономно, без участия человека. Однако выбирать степень такой «самостоятельности» будут сами люди: «Умный дом должен со временем начать функционировать самостоятельно, но вот долю этой самостоятельности должен выбрать сам человек. Сейчас, например, нет никаких проблем с тем, чтобы поддерживать нужную температуру в доме автоматически, но как раз температуру эту задает сам человек. Утром можно хотеть прохладнее, днем — теплее, все зависит от сезона, от помещения».

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Вместе с тем специалист подчеркнул, что умный дом не может заведомо знать, чего именно хочет человек, но способен обучаться и предугадывать желания пользователя.

«Например, на основании статистических данных об установленной температуре умный дом может предложить: "Обычно на ночь вы ставите температуру 21 градус, хотите ли, чтобы я каждый день выставлял в 10 вечера такую температуру?" Это и является основным вектором развития умного дома, в том числе и у нас в SberDevices», — заключил Вершинин.

SberDevices занимается разработкой виртуальных ассистентов Салют и умных устройств Sber. Так, в 2020-м компания выпустила первое свое устройство — ТВ-приставку Okko, позже представила приставку SberBox и умный дисплей SberPortal, а этим летом в продаже появился умный ТВ-медиацентр с камерой SberBox Top.

Спецпроект «Ленты.ру» приурочен к 180-летию Сбера. В нем подробно рассказывается о масштабных технологических и социальных преобразованиях, которые переживает человечество в связи с началом четвертой промышленной революции. Эти перемены уже касаются генетики, биоинженерии, медицины, экономики, образования и других ключевых сфер. Спикерами проекта стали ведущие специалисты Сбера.