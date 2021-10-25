Пользователей Android предупредили об опасности приложений об «Игре в кальмара»

Эксперт по вредоносному ПО международного разработчика антивирусных решений компании ESET Лукаш Стефанко предупредил пользователей Android об угрозе, которую могут нести приложения, связанные с популярным корейским сериалом «Игра в кальмара». Об их опасности он рассказал в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении «Ленты.ру»

Специалист обнаружил в Google Play вредоносное приложение под название Squid Game. Оно предлагало поставить на заставку телефона картинку из популярного сериала, однако на самом деле подписывало пользователей на платные сервисы, а также перехватывало SMS-сообщения, список контактов и другую информацию, которая хранилась на устройстве

Отмечается, что магазин приложений Google Play уже заблокировал приложение. Тем не менее его успели скачать около пяти тысяч человек.

По словам IT-специалиста, официального приложения «Игры в кальмара» пока не существует. Этим пользуются хакеры: они создают программы с похожими названиями и используют их, чтобы получить доступ к данным пользователей. Сейчас в Google play можно скачать более 200 приложений, в названиях которых упоминается корейский сериал. Стефанко предупредил об этом пользователей Android и призвал их быть внимательными при скачивании новых программ.

Ранее специалист по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур перечислил «Ленте.ру» простые способы защитить себя в сети. Эксперт порекомендовал подключить многофакторную аутентификацию и хранить пароли в безопасном месте.