Врач назвала способы остановить выпадение волос после COVID-19

Дерматолог Щетинина: выпадении волос при постковиде можно остановить с помощью витаминов

Одним из признаков постковида является выпадение волос. Способы остановить этот процесс у переболевших COVID-19 людей назвала специалист национального медико-хирургического центра имени Пирогова, дерматовенеролог Анна Щетинина. Ее слова приводит KP.RU.

По словам врача, эта проблема является распространенной, однако прямая связь между перенесенной коронавирусной инфекцией и выпадением волос пока научно не подтверждена. Обычно, этот процесс усиливается через 3-4 недели после перенесенного заболевания.

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После болезни необходимо сдать анализ крови, все показатели должен оценить врач, считает Щетинина. Возможно, процесс выпадения волос связан с дефицитом цинка, магния, селена, витаминов В и D. В таком случае необходимо будет пропить курс витаминов и с их помощью остановить этот процесс.

«Витамины группы В оказывают общеукрепляющее действие и приводят нервную систему в нормальное состояние. Но надо понимать, что это длительное лечение, рассчитанное на 3-4 месяца», — объяснила дерматовенеролог. Также она добавила, что необходимо принимать круглогодично профилактическую дозу витамина D, который показан всем россиянам.

Также человеку, столкнувшемуся с выпадением волос после коронавируса, необходимо проконсультироваться с трихологом. По словам специалиста, в некоторых случаях выпадение волос может быть связано с падением уровня гормонов щитовидной железы.

Хорошие результаты для лечения постковидного выпадения волос показывает плазмотерапия, заявила Щетинина. Такую процедуру проводит врач-косметолог. При этом методе используется плазма, выработанная из крови пациента. Еще один способ улучшить шевелюру — мезотерапия, состоящая из инъекционных коктейлей. Также допускается сочетание этих двух процедур.

Ранее российский врач, лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ (Санкт-Петербург) Варвара Рябкова рассказала, что молодые люди чаще пожилых жалуются на постковидный синдром, который выражается в нарушениях со стороны нервной системы. После COVID-19 они отмечают снижение производительности, депрессию, нарушения сна и другие проблемы.