На мэра Львова заявили в полицию за отказ передать останки советского разведчика

На Украине правозащитники подали заявление в полицию на мэра Львова Андрея Садового после того, как тот в очередной раз отказался передать России останки советского разведчика Николая Кузнецова. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной Елену Бережную.

«Мы отправили сегодня уведомление об уголовном правонарушении в отношении конкретно Садового... Документ ушел», — заявила Бережная.

По ее словам, в тексте обращения были приведены все высказывания Садового.

Ранее в октябре Садовой заявил, что львовские власти не планируют передавать российской стороне останки Кузнецова, несмотря на то, что соответствующее решение принял кассационный административный суд. Он также подчеркнул, что не собирается каким-либо образом сотрудничать с «агрессором во время войны».

С просьбой о передаче останков Кузнецова к властям Львова обратилось руководство Свердловской области в 2020 году. В России прах разведчика планировалось отдать его родственникам, чтобы те смогли его перезахоронить. Однако украинская сторона отказалась от сотрудничества. Садовой заявил, что власти города могут рассматривать этот вопрос лишь в увязке с возвращением задержанных в России украинцев.

В Министерстве культуры Украины также не согласились передать останки, посчитав подобное взаимодействие с представителями «государства-агрессора» преждевременным. В Службе безопасности Украины (СБУ) в свою очередь заявили, что к данному вопросу можно будет вернуться только после того, как Москва и Киев возобновят переговоры между собой.

Кузнецов во время Великой Отечественной войны был заброшен на территорию оккупированной немцами Западной Украины. Ликвидировал генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации. Погиб в марте 1944 года после перестрелки с боевиками запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА). По другой версии, подорвал себя гранатой.