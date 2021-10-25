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В Госдуме пожаловались на трудности с отменой пенсионной реформы

Депутат Нилов: ГД не может обсудить отмену пенсионной реформы без заключения правительства
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Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы не имеют возможности рассмотреть законопроект об отмене пенсионной реформы, поскольку на него отсутствует заключение правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов News.ru.

Если депутаты приступят к обсуждению документа, то нарушат статью 104 Конституции России о порядке внесения законопроектов в Госдуму, пожаловался на трудности Нилов. «Как только заключение представят вместе с текстом законопроекта, тогда есть нормы, позволяющие, если это вопрос совместного ведения, направить в регионы, приступить к обсуждению на комитете, а потом выносить на обсуждение палаты, но так как нарушена процедура внесения, комитет сделать ничего не может», — заявил депутат. Нилов отметил, что партия ЛДПР, депутатом которой он является, неоднократно предлагала множество поправок к пенсионной реформе.

В конце сентября правительство отклонило законопроект КПРФ о снижении пенсионного возраста. Там указали, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют объективные обоснования инициативы.

В сентябре правительство также выдало отрицательное заключение на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабмине отметили, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указано, из каких источников ее финансировать.

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