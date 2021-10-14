В Кремле опровергли обсуждение изменений в пенсионной реформе

Песков заявил об отсутствии в Кремле дискуссий о корректировке пенсионной реформы

Никаких дискуссий о корректировке пенсионной реформы в Кремле не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Таким образом он в ответ на просьбу журналистов прокомментировал предложение депутата Госдумы Светланы Журовой.

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Также Песков опроверг информацию о больших сокращениях социальных статей в бюджете. По словам чиновника, у властей имеются резервы, которые в случае необходимости будут потрачены по этим статьям.

В комментарии «Ленте.ру» Журова уточняла, что говорила о предложениях по людям, работающим на Севере, и другим категориям, которые оказались ущемлены в новой системе. О возвращении прежнего пенсионного возраста речи не идет.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал вернуть гражданам все пенсионные накопления, замороженные с 2014 году. По его словам, если о реформе пенсионной системе никто говорить не хочет, то что надо хотя бы не допустить, чтобы эти средства «превратились в пыль».

В начале октября зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский предложил пенсионерам, которые не хватает денег на еду, идти подрабатывать, потому что «чудес не бывает».