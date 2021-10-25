Сына Вячеслава Зайцева насторожили слухи о госпитализации модельера

Сын Вячеслава Зайцева Егор заявил, что не знает подробностей о пребывании отца в больнице

Сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор прокомментировал слухи о госпитализации отца. Беседу с ним публикует РЕН ТВ.

Мужчина заявил, что на данный момент не знает никаких подробностей о пребывании отца в больнице. Однако он подчеркнул, что окружающие дизайнера люди время от времени отправляют его в различные медицинские центры, после которых его здоровье ухудшается.

«По моим сведениям, он лежит в больнице какой-то, куда его недруги наши постоянно укладывают. У нас к нему доступа нет (...) Без моего ведома они его постоянно укладывают в какие-то больницы за большие деньги, после которых ему становится с каждым разом все хуже и хуже», — насторожился Егор.

Сын дизайнера добавил, что за госпитализацию Зайцева несет ответственность его представитель Николай Головин. По мнению сына, окружение отца пытается добиться признания его невменяемым с целью стать опекунами кутюрье.

Ранее появилась информация о том, что Вячеслава Зайцева, который страдает болезнью Паркинсона, госпитализировали в одну из московских больниц после резкого ухудшения самочувствия. Сообщалось, что в медицинском центре он проходит комплексное обследование и лечение.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.