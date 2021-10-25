Модельера Вячеслава Зайцева госпитализировали

Российского модельера Вячеслава Зайцева, который страдает болезнью Паркинсона, отправили в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Star News со ссылкой на собственный анонимный источник.

По информации издания, дизайнера госпитализировали в одну из московских больниц после резкого ухудшения самочувствия. Отмечается, что на данный момент он проходит комплексное обследование и лечение.

Сам Зайцев и его официальные представители никак не подтвердили данное заявление.

В июне появились подробности о состоянии здоровья Вячеслава Зайцева. Дизайнер посетил светскую вечеринку, которая была организована в честь дня рождения его Дома моды. Сообщалось, что в ресторан его принесли на руках, поскольку он с трудом передвигается из-за болезни. Зайцев также не может самостоятельно есть — на ужине дизайнера кормили помощники.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.