Стало известно о состоянии тяжелобольного Вячеслава Зайцева

Стало известно о состоянии российского модельера Вячеслава Зайцева, страдающего болезнью Паркинсона. Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

По информации медиа, 83-летний кутюрье посетил светскую вечеринку, которая была организована в честь дня рождения его Дома моды. В ресторан модельера буквально принесли на руках, ведь он с трудом передвигается из-за болезни. Зайцев также не может самостоятельно есть — на ужине дизайнера кормили помощники.

Сообщается, что во время праздника у дизайнера внезапно случился очередной приступ, однако скорую помощь ему вызывать не стали, модельера просто отвезли домой.

Весной в семье Зайцева заявили, что незнакомцы без ведома родственников поселились в одном доме с тяжелобольным Зайцевым. Жильцы снимали вместе с ним ролики и публиковали их в TikTok — этим, по мнению близких, они порочили его имя. После этого к российскому модельеру с проверкой приехали сотрудники прокуратуры.