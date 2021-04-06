Знакомые Славы Зайцева объяснили видео с незнакомцами у него дома

Знакомые российского модельера Вячеслава Зайцева объяснили видео с незнакомцами, которые были сняты у него дома и опубликованы в соцсети TikTok, в беседе с «МК».

По словам собеседников издания, замеченная в доме модельера телезвезда Галина Гарафутдинова познакомилась с Зайцевым во время съемок программы «Модный приговор». Они дружат много лет и сотрудничают в разных проектах. Отмечается, что женщина часто приезжала в Дом моды Зайцева и в его загородный коттедж со своими детьми.

В этом году Гарафутдинова была в гостях у модельера только на Новый год и на Масленицу, утверждают знакомые. Видео были сняты во время этих визитов, однако самому Зайцеву их публикация в интернете не понравилась. Модельер и его окружение пытались связаться с телезвездой, чтобы она удалила ролики, но из-за большого резонанса, который получила эта история, стороны не успели договориться.

Близкие Зайцева заверили, что его наследниками по-прежнему являются сын и внучка, а Гарафутдинова на его имущество претендовать не может. А проблемы модельера со здоровьем были сильно преувеличены, сообщили они. Зайцева беспокоят проблемы неврологического характера, а темные очки защищают его от яркого света.

Ранее в семье модельера заявили, что незнакомцы без ведома родственников поселились в одном доме с тяжелобольным Славой Зайцевым. Известно, что жильцы снимают вместе с ним ролики и публикуют их в TikTok — этим, по мнению близких, они порочат его имя. После этого к российскому модельеру с проверкой приехали сотрудники прокуратуры.