Прокуроры приехали к Славе Зайцеву проверить незаконно живущих с ним людей

Сотрудники прокуратуры приехали к российскому модельеру Славе Зайцеву, чтобы проверить незаконно живущих с ним людей. Об этом изданию Super.ru сообщил личный помощник дизайнера Расул Ахмедов.

По словам Ахмедова, правоохранители задали Зайцеву вопросы о неизвестных, которые поселились в его доме. Речь шла в том числе о семье телезвезды Галины Гарафутдиновой, чей сын был участником программы «Дом-2», и о братьях Хусаиновых, которые в настоящий момент организовывают все мероприятия модельера.

Помимо этого прокурорам стало известно, что личный помощник одного из Хусаиновых, Игорь Томайла, угрожает расправой сыну Славы Зайцева Егору.

Ранее в семье модельера заявили, что незнакомцы без ведома родственников поселились в одном доме с тяжелобольным Зайцевым. Известно, что жильцы снимают вместе с ним ролики и публикуют их в TikTok — этим, по мнению близких, они порочат его имя.

В октябре 2019 года стало известно, что Слава Зайцев задолжал московским властям 58 миллионов рублей. Иск о взыскании этой суммы подал в суд департамент городского имущества города Москвы.