Снимавшие видео дома у Славы Зайцева незнакомцы заинтересовали СК

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о людях, снимавших дома у модельера Славы Зайцева видео для социальных сетей. Об этом сообщается на сайте СК.

Как рассказали в ведомстве, ситуация вокруг 83-летнего Вячеслава Зайцева обсуждалась в эфире одного из федеральных каналов. Отмечалось, что в доме дизайнера в Московской области регулярно находится группа людей, снимающих видео в социальную сеть. «Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом», — говорится в сообщении.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Московской области проверить данную информацию и доложить о результатах, добавили в ведомстве.

Ранее в семье модельера заявили, что незнакомцы без ведома родственников поселились в одном доме с тяжелобольным Славой Зайцевым. Известно, что жильцы снимают вместе с ним ролики и публикуют их в TikTok — этим, по мнению близких, они порочат его имя. После этого к российскому модельеру с проверкой приехали сотрудники прокуратуры.