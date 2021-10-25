Минюст предложил ужесточить штрафы для бизнеса

Минюст предлагает ужесточить штрафы для бизнеса за ряд нарушений. Это следует из нового проекта КоАПа, разработанного ведомством, сообщают «Известия».

По сравнению с предыдущей редакцией документа предлагается в пять раз увеличить пени за недекларирование продукции, в четыре раза — за ввод в оборот немаркированных товаров и в два раза — за препятствование проведению проверок и за нарушение правил на особо охраняемых природных территориях. При этом на малый и средний бизнес административную нагрузку новый документ снижает: штрафы юрлиц-МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в нем приравнены к штрафам для ИП.

Ранее юристы предостерегли россиян от организации нелегального домашнего бизнеса. Нарушение этого правила грозит штрафом в размере от 500 до 5 тысяч рублей. Если нелегальный домашний бизнес принес больше 2,25 миллиона рублей, его организатор может быть привлечен к уголовной ответственности.