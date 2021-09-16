Россиян предупредили о штрафах за оказание услуг на дому

Россияне не вправе оказывать услуги на дому без разрешительных документов. Нарушение этого правила грозит штрафом в размере от 500 до 5 тысяч рублей. Если нелегальный домашний бизнес принес больше 2,25 миллиона рублей, его организатор может быть привлечен к уголовной ответственности, рассказали опрошенные РИА Новости юристы.

Материалы по теме Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают? «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

Как отметили эксперты, на дому можно заниматься репетиторством, присматривать за детьми, ремонтировать электронику, разрабатывать и продвигать сайты, делать маникюр и прочие косметические процедуры, оказывать художественные услуги. Также разрешается делать выпечку на заказ, оказывать юридические, бухгалтерские или лингвистические услуги. Если такая деятельность осуществляется регулярно, необходимо зарегистрироваться в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя.

При этом есть ряд видов деятельности, которые лицензируются. Это оказание услуг связи, производство лекарств, обслуживание медицинской техники. Тем, кто оказывает такие услуги без лицензии, грозит штраф в размере 4-5 тысяч рублей и конфискация средств производства и продукции. За сокрытие доходов также предусмотрен штраф (10 тысяч рублей и до 40 процентов незадекларированного дохода), предостерегли юристы.

Ранее стало известно, что в России захотели ввести штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителя. Соответствующие поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), сообщила сенатор Ирина Рукавишникова. По ее словам, автомобилисты, которые любят ездить без глушителя и с громкой музыкой, выражают такими действиями пренебрежение к правам других граждан.