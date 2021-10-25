Гинцбург заявил о безопасности вакцины от COVID-19 для репродуктивной функции

Гинцбург: «Спутник V» безопасен для репродуктивной функции в отличие от самой инфекции

Вакцина от коронавируса «Спутник V» безопасна для репродуктивной функции человека, в то время как сам COVID-19 может привести к негативным последствиям. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Института имени Гамалеи академика РАН Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что в вопросе репродуктивной безопасности были проведены большие исследования как самим Центром Гамалеи, так и Центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, из которых «однозначно следует», что вакцина полностью безопасна.

«А те, кто надеется себя обезопасить, переболев [коронавирусом], очень плохо поступают, потому что ковидная инфекция очень здорово действует на сперматогенез и на подвижность сперматозоидов, и, как следствие этого, на возможность оплодотворения и зачатия ребенка», — пояснил Гинцбург.

Кроме того, всем, кто задумывается о рождении детей, ученый советовал непременно вакцинироваться.

Ранее министерство здравоохранения России разрешило вакцинировать кормящих грудью женщин. Их исключили кормящих матерей из перечня лиц, которым противопоказана вакцинация препаратом «Спутник V».