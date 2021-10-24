Врачи предупредили об опасности сочетания гриппа и коронавируса

Подъем заболеваемости гриппом в России вероятнее всего начнется к концу ноября. Об этом рассказала «Известиям» инфекционист, врач высшей категории София Русанова.

В связи с этим специалист рекомендовала россиянам привиться от гриппа до конца октября, чтобы не заболеть или переболеть в более легкой форме. Она подчеркнула, что в зоне риска особенно находится активная работающая часть населения, а также те, кто регулярно посещает учебно-образовательные учреждения. Болеющий гриппом человек заразен в инкубационном периоде, отметила Русанова. «В принципе заразность пациента с гриппом или с острой респираторной инфекцией может сохраняться до 5–7 дней, даже если у человека нет температуры и не особенно тяжело протекает болезнь», — предупредила врач.

Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Елена Бурцева добавила, что инфекционное заболевание, например, парагрипп или аденовирус, в комбинации с коронавирусом приводит к тяжелому течению болезни. Такое же мнение выразила врач Анна Сафонова. «Самое страшное, что может быть, — это сочетание коронавируса с другим типом вируса», — заявила она.

Ранее Министерство здравоохранения России разрешило одновременно вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V» и делать прививку от гриппа. Такое решение было принято на основании исследований, продемонстрировавших отсутствие снижения иммуногенности вакцин при их одновременном введении, уточнили в ведомстве.