Минтруд назвал число претендующих на единовременную выплату блокадников

Минтруд: выплату в 50 тысяч рублей получат в ноябре более 77 тысяч блокадников

Выплаты по 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни получат более 77 тысяч жителей блокадного Ленинграда. Данные средства будут выплачены в ноябре одновременно с пенсией. Об этом сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты России.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что данные средства в соответствии указом президента получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда подписал в октябре президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что поддержка блокадников остается «священным, нравственным долгом».