Евреи обратятся к Германии после решения о выплатах блокадникам

Инициативная группа решила обратиться к правительству Германии после решения о выплатах компенсации евреям, пережившим блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгений Григорьев, его цитирует сайт городского правительства.

«Инициативная группа тех, кто участвовал в создании и открытии памятника "Свеча Памяти", приступила к формированию такого списка [подписей] для обращения к немецкому правительству. В самой первой строчке они пишут, что их глубоко возмущает разделение блокадников по национальному признаку», — сказал Григорьев.

По его словам, обращение подготовили «ведущие представители израильской общественности». Они решили призвать правительство Германии распространить выплаты на всех здравствующих жертв блокады Ленинграда, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности.

Ранее в октябре стало известно, что Германия согласилась предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, а также еще двум другим группам, которые не получали выплат из ФРГ. Всего выплаты будут получать 6,5 тысячи человек, в основном в Израиле, Северной Америке, странах бывшего СССР и Западной Европе.