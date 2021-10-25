Обнаружен древний завод вина времен ассирийских царей

Археологи обнаружили в округе Фаида на севере Ирака руины крупного винного завода времен правления ассирийских царей 2700 лет назад, а также каменные барельефы, которые изображают правителей, молящихся богам. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Материалы по теме Вон отсюда! Опровергнута главная теория происхождения человека Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири

Барельефы были вырезаны в стенах оросительного канала, протяженность которого достигает почти девять километров. Они состоят из 12 панелей, изображающих богов, царей и священных животных. Общая длина барельефов составляет пять метров, а высота — два метра. Резные изображения датируются периодом правления Саргона II (721-705 годы до нашей эры) и его сына Сеннахирима. На барельефах запечатлен ассирийский царь, молящийся богам, в том числе Иштар — богине любви и войны, восседающей на льве.

Ирригационный канал был вырезан из известняка для подачи воды с холмов на поля фермеров, а барельефы служили напоминанием для людей о правителе, который приказал его построить. Таким образом царь хотел показать своим поданным, кому они должны оставаться верны.

В Хинисе, недалеко от города Дахука, археологи обнаружили гигантские каменные бассейны, вырезанные в белой скале, которые использовались для коммерческого виноделия во время правления Сеннахериба, в конце VIII или начале VII века до нашей эры. Всего были найдены 14 прессов для выдавливания сока из винограда и дальнейшей переработки его в вино.

На территории, где располагается современный Ирак, жили не только ассирийцы, но также шумеры и вавилоняне, которые строили первые в истории человечества крупные города, а также, как считается, одними из первых создали письменность.