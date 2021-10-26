21-летняя женщина забеременела в четвертый раз и разозлила людей

Пользовательница TikTok под ником @christacelia рассказала, что забеременела в четвертый раз в 21 год. Она поделилась своей историей с другими пользователями и разозлила их.

Женщина уже шесть лет замужем. Своего первенца она родила в 17 лет, в 19 лет у нее появился второй ребенок, а через год —третий. В декабре 2021 года многодетная мать должна родить четвертого ребенка.

В своем аккаунте она делится опытом материнства и рассказывает о детях. Несмотря на то, что женщина уже достигла совершеннолетия и воспитывает потомство в законном браке, она периодически сталкивается с осуждением со стороны других людей.

«В 21 год ждать четвертого ребенка — тут явно нечем гордиться», — написал один комментатор. Другой добавил: «Интересно, где вы берете деньги на содержание такого количества детей».

Однако среди пользователей оказались и те, кто поддержал многодетную мать — многие молодые женщины рассказали о своих детях и призвали ее никого не слушать и продолжать жить так, как нравится.

Ранее мать 11 детей Вероника Мерритт из Нью-Йорка, США, рассказала, что не пользуется средствами контрацепции и хочет родить еще шестерых детей. Впервые у женщины появился ребенок, когда ей было 14 лет.