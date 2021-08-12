32-летняя мать родила 12-го ребенка и получила совет остановиться

Мать 12 детей Бритни Черч (Britni Church) из Арканзас-Сити, штат Арканзас, заявила, что не уверена в том, что больше не будет рожать. Об этом сообщает The Sun.

Черч родила своего первого ребенка 15-летнего Кризмана (Crizman) в 16 лет. Она вышла замуж за отца мальчика, и в браке родились еще четверо детей. После развода американка забеременела шестым ребенком, восьмилетней Джесалин (Jesalyn).

В 2014 году женщина встретила своего второго мужа Криса (Chris) и родила еще шесть детей. Самая младшая дочка Ровин (Rowyn) появилась на свет в июле.

32-летняя американка ведет аккаунт в TikTok и регулярно выкладывает видео, в которых рассказывает о жизни своей большой семьи и отвечает на вопросы подписчиков. Она поделилась с ними новостью о рождении Ровин. Пользователи поинтересовались, планирует ли женщина заводить еще детей. Тогда Черч записала ролик, в котором сообщила, что, скорее всего, новорожденная дочь — ее последний ребенок, но она не уверена в этом на 100 процентов. Большинство комментаторов положительно отнеслись к ее ответу, но несколько человек посоветовали женщине остановиться. Один из них написал: «Остановись!» Другой спросил, собирается ли Черч пользоваться контрацептивами.

Черч рассказала, что они с мужем тратят 230 фунтов стерлингов (23,6 тысячи рублей) на продукты в неделю и расходуют 5 коробок кукурузных хлопьев, 66 пакетов молока и 600 подгузников.

Ранее сообщалось, что мать 11 детей Вероника Мерритт (Veronica Merritt) из Нью-Йорка, США, рассказала, что не пользуется средствами контрацепции и хочет родить еще шестерых детей. Меррит впервые забеременела в 14 лет.

