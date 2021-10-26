На Украине начали борьбу с конфетами из России и оштрафовали за их продажу сеть магазинов в Харькове. Об этом сообщается на сайте Госпотребслужбы республики.

В ведомстве заявили, что российские сладости являются подсанкционными товарами, которые не должны продаваться на Украине. В частности, запрещенными оказались конфеты производства ПАО «Красный Октябрь», кондитерского концерна «Бабаевский», а также кондитерской фабрики «Победа» и АО «АКконд».

Глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая отметила, что данная продукция завозится и реализуется на территории страны незаконно, а оценить ее качество и безопасность — невозможно. «Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона», — добавила она.

Ранее Верховная Рада направила президенту Украины Владимиру Зеленскому депутатский запрос о введении санкций против кондитерской корпорации Roshen бывшего главы государства Петра Порошенко за «финансирование страны-агрессора». По словам инициатора обращения, депутата от партии «Слуга народа» Владлена Неклюдова, компания продолжает работу на территории России, угрожая тем самым национальной безопасности Украины.