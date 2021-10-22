Зеленского попросили ввести санкции против конфет Порошенко

Верховная Рада Украины удовлетворила депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому о введении санкций против кондитерской корпорации бывшего главы государства Петра Порошенко Roshen за «финансирование страны-агрессора». Соответствующее постановление опубликовано на сайте парламента.

За инициативу проголосовали 153 депутата. Согласно регламенту, президент должен рассмотреть направленный ему запрос в течение 15 дней.

По словам инициировавшего голосование депутата президентской партии «Слуга народа» Владлена Неклюдова, компания продолжает работать на территории России, чем угрожает национальной безопасности Украины. Парламентарий добавил, что произведенные на фабрике конфеты опасны для здоровья людей.

В июле в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, предлагающий лишать гражданства бывших владельцев кондитерских фабрик в России. Согласно документу, депутаты тех партийных фракций, члены которых управляли выпускающими конфетные изделия предприятиями на территории России в 2014-2017 годах, будут автоматически лишены украинского паспорта.

Порошенко является основателем корпорации Roshen («Рошен»). В ее состав входят предприятия на Украине, в Литве и Венгрии. Производственная деятельность расположенной в России липецкой фабрики была остановлена с апреля 2017 года. Ее имущество находится под арестом.

