В Раде назвали условие для восстановления порядка и благоденствия на Украине

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал условие для восстановления порядка и благоденствия в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала «Перший незалежный», передает РИА Новости.

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Кузьмин призвал взглянуть на то, о чем сейчас говорят люди. Он отметил, что в основном речь идет об одном и том же: Украина и Россия, глава Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин, и производная — взаимоотношения Киева с европейскими партнерами НАТО, США. При этом депутат подчеркнул, что все это, даже офшорный скандал с Зеленским, меркнет на фоне взаимоотношений Украины и России. «И пока взаимоотношения между Украиной и Россией не будут восстановлены, не будет у нас порядка, не будет у нас благоденствия, не будет у нас ничего другого, кроме проблем», — резюмировал украинский политик.

Ранее бывший депутат Верховной Рады, украинская националистка Ирина Фарион выступила с призывом «уничтожить Москву». Соответствующее заявление она сделала на марше радикалов в Киеве в честь Дня защитников и защитниц Украины. «Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы», — сказала экс-парламентарий.