Бывшая депутат Рады призвала уничтожить Москву

Экс-депутат Рады Ирина Фарион: пора говорить о России как о стране-враге

Бывший депутат Верховной Рады, украинская националистка Ирина Фарион выступила с призывом «уничтожить Москву». Соответствующее заявление она сделала на марше радикалов в Киеве в честь Дня защитников и защитниц Украины, передает Vesti.ua.

«Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы», — сказала экс-парламентарий.

Ранее Фарион назвала легкоатлетку Ярославу Магучих «биологическим мусором» после того, как та обнялась с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Экс-депутат призвала отобрать медаль у олимпийской призерки и сравнила российскую спортсменку с убийцей. «Я публично обращаюсь к ней: если бы ты, баба, имела ребенка и твоего ребенка убили бы, ты обнималась бы с убийцей?» — обратилась Фарион к Магучих.

Националистка известна и другими очень резкими высказываниями в адрес населения России и русскоязычных украинцев. Так, по ее мнению, все, кто говорят по-русски, — «или рабы, или оккупанты».