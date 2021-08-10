На Украине олимпийскую призерку назвали «биологическим мусором»

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, обнявшаяся с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио, заявила тем самым на весь мир, что русские и украинцы — один народ. Об этом заявила бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион в эфире телеканала NTA, ее слова передает Telegram-канал портала Vesti.ua.

По мнению экс-парламентария, такими действиями Магучих, принесшая Украине бронзовую медаль, подтвердила тезис президента России Владимира Путина. Фарион назвала ее «биологическим мусором» и призвала Олимпийский комитет забрать награду у спортсменки.

Экс-депутат также сравнила российскую спортсменку с убийцей и обратилась к украинской легкоатлетке с вопросом. «Я публично обращаюсь к ней: если бы ты, баба, имела ребенка и твоего ребенка убили бы, ты обнималась бы с убийцей?» — спросила Фарион.

7 августа Ласицкене завоевала на Олимпиаде золотую медаль в прыжках в высоту. После состязания она, держа в руках знамя своей сборной, обнялась с держащей украинский флаг призеркой Магучих. На случившееся отреагировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она пообещала провести с легкоатлеткой беседу и подчеркнула, что снимок объятий спортсменок «вызвал бурную реакцию в обществе». При этом Маляр напомнила, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ).