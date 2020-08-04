Русскоязычных на Украине призвали «паковать манатки»

Украинская националистка, бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Она также назвала термин «русскоязычное население» бытовым штампом, а тех, кто себя к нему причисляет, нытиками и маргиналами. Фарион добавила, что «Московия — историческая родина» таких людей. «Я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали», — заявила она.

Бывший депутат Верховной Рады добавила, что русскоязычным украинцам не хватило 30 лет для «украинизации», и предложила дать им еще десять.

16 июля 2019 на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го.