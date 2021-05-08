Украинские неонацисты пообещали провести марши в Москве и Донецке

Украинские неонацисты провели акцию в преддверии Дня Победы: мероприятие было приурочено к очередной годовщине формирования дивизии СС «Галичина». Об этом пишет «Страна.ua».

На Лычаковском кладбище во Львове собрались несколько десятков человек. Зампредседателя молодого резерва Галицкого братства дивизии СС «Галичина» Василий Бычко пообещал, что следующие марши планируют провести в Донецке и Москве.

На мероприятии присутствовали народный депутат Украины от партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко София Федина. Кроме того, там были депутаты Львовского областного совета Святослав Шеремета и Соломия Риботицкая, а также бывший народный депутат Верховной Рады Ирина Фарион.

Дивизия СС «Галичина» была создана из украинских добровольцев-националистов 28 апреля 1943 года. Подразделение в основном задействовали в карательных операциях и борьбе с партизанами. Летом 1944 года дивизия пыталась сдержать наступление Красной армии в районе города Броды и была полностью разгромлена частями 1-го Украинского фронта.