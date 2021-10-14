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21:13, 14 октября 2021
Опубликовано фото Зеленского в Донбассе
В сети опубликовали фото президента Зеленского в каске в Донбассе
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Владимир Зеленский
Фото:
Telegram-канал РИА Новости
Президент Украины
Владимир Зеленский
прибыл в Донбасс. Об этом сообщает
РИА Новости
.
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Марина Совина
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