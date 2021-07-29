Порошенко захотели лишить украинского гражданства из-за конфет

На Украине предложили лишать гражданства бывших владельцев кондитерских фабрик в России. Соотвествующий законопроект был внесен в Верховную Раду, сообщает «Страна.ua».

Его автором является депутат от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Согласно тексту, депутаты тех партийных фракций, члены которой управляли выпускающими конфетные изделия предприятиями на территории России в 2014-2017 годах, будут автоматически лишены украинского паспорта.

Исходя из этого под действие данной инициативы попадут депутаты партии «Европейская солидарность», главой которой является бывший президент Украины и владелец кондитерской корпорации Roshen Петр Порошенко.

24 июля в Верховную Раду был внесен законопроект, предполагающий лишение украинцев гражданства за получение российского паспорта. В документе Россия называется «страной-агрессором».

Порошенко является основателем корпорации Roshen («Рошен»). Она выпускает более 350 наименований кондитерских изделий. Общий объем производства продукции достигает около 300 тысяч тонн в год. В состав корпорации входят предприятия на Украине, в Литве и Венгрии. В Борисполе ведется строительство новой бисквитной фабрики. Производственная деятельность расположенной в России липецкой фабрики была остановлена с апреля 2017 года. Ее имущество находится под арестом.