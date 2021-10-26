Обнаружены неизвестные храмы майя

Международная группа ученых под руководством археологов Аризонского университета обнаружила в Мексике около 500 ранее неизвестных небольших церемониальных комплексов, принадлежавших древним майя. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior, находка меняет прежние представления историков о происхождении цивилизации Мезоамерики и взаимоотношениях между майя и ольмеками.

Исследователи проанализировали данные, собранные с помощью воздушного лазерного сканирования, и выявили 478 храмовых комплексов в мексиканских штатах Табаско и Веракрус. Технология лидара, заключающаяся в приеме отраженного лазерного сигнала от непрозрачного объекта, позволила ученым обнаружить ранее неизвестные культурные объекты под кронами деревьев и растительностью. Всего было просканировано около 85 тысяч квадратных километров территории, что превышает площадь Ирландии (70 тысяч квадратных километров).

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Церемониальные комплексы встречаются в регионах, где жили ольмеки — древнее мексиканское племя, которое процветало в 1500-400 годах до нашей эры и, как считается, оказало влияние на последующие культуры Мезоамерики, в том числе майя. Руины датируются 1100-400 годами до нашей эры и были построены различными группами почти за тысячелетие до расцвета цивилизации майя в 250-950 годы нашей эры.

Комплексы имеют общие черты с самым ранним центром в районе ольмеков, Сан-Лоренцо, пик расцвета которого пришелся на период между 1400 и 1100 годами до нашей эры. Также оказалось, что самый большой и самый древний памятник майя — Агуада Феникс — в районе майя и другие связанные с ним места начали принимать характерную форму Сан-Лоренцо (прямоугольная площадь с краевыми платформами) около 1100 года до нашей эры. Это указывает на то, что культура ольмеков действительно служила образцом для более поздних мезоамериканских построек, включая Агуада Феникс.

Сан-Лоренцо, Агуада Феникс и некоторые другие участки имеют 20 краевых платформ (насыпей) вдоль восточной и западной сторон прямоугольной площади. Ориентация некоторых комплексов соответствуют направлению на точку восхода Солнца в определенный день года. По мнению ученых, в некоторых случаях в выбранный день Солнце проходит через зенит, то есть прямо над головой, как это происходит 10 мая в том регионе, где были обнаружены памятники. В этот день начинается сезон дождей и начинается посев кукурузы. Некоторые группы предпочли сориентировать свои места по направлению восхода солнца за 40, 60, 80 или 100 дней до дня зенитного прохождения. Эти даты кратны числу 20, на котором основаны поздние мезоамериканские календари.