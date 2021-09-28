В Гватемале обнаружили копию древнего города Теотиуакана

Археологи из Университета Брауна и Техасского университета в Остине вместе с гватемальскими коллегами обнаружили древние руины города цивилизации майя Тикаль. Ранее эту местность принимали за особенности рельефа, сообщается в журнале Antiquity. Оказалось, что город был копией цитадели другого древнего города — Теотиуакана.

Тикаль является крупнейшим городом майя, находящимся на территории современной Гватемалы. Раскопки в тех местах проводят с 50-х годов прошлого века, однако найти фрагменты древнего города удалось только сейчас. Его следы получилось найти благодаря программному обеспечению для обнаружения света и дальномера.

Выяснилось, что руины находятся всего в нескольких десятках метров от центра Тикаля. Примерно в 378 году нашей эры город был захвачен Теотиуаканом и частично разрушен, а после этого жители двух городов находились в контакте и торговали друг с другом на протяжении веков. Однако, как показали последние находки, дело не ограничилось торговлей.

Раскопки подтвердили, что здания строили из глиняной штукатурки вместо традиционного известняка майя, а спроектировали их как уменьшенные копии зданий, которые составляли цитадель Теотиуакана. Скопированным оказалось все, вплоть до карнизов и террас и специфической ориентации платформ комплекса на северо-восток на 15,5 градуса.

Ранее японский археолог Акира Ичикава нашел пирамиду майя, построенную через 80 лет после извержения вулкана Илопанго. Это свидетельствует о том, что восстановление цивилизации пережившими катастрофу майя заняло непродолжительное время.