Древние фекалии помогли ученым оценить влияние климата на цивилизацию майя

Ключ к разгадке гибели цивилизации майя может скрываться в древних человеческих фекалиях. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на результаты исследования канадских ученых.

Ученые использовали новый метод анализа, основанный на фекальных станолах — молекулах органики в экскрементах людей, которые могут тысячелетиями храниться в придонных отложениях водоемов. По словам биогеохимика Бенджамина Кинана из Университета Макгилла, такой способ позволяет ученым изучать информацию, которую практически невозможно обнаружить в археологических находках. В частности, исследователи узнали, сколько людей жило в конкретном месте в определенное время. Полученную информацию позже сопоставили с климатическими данными, оставленными в геологической летописи.

«Людям важно знать, что до нас существовали цивилизации, которых коснулись изменения климата и которые успешно адаптировались к ним», — отметил биогеохимик Питер Дуглас.

Археологи уже выделили четыре этапа резкого изменения количества популяции индейцев майя. Все они были связаны с периодами засухи или слишком продолжительных обильных дождей. Более того, исследователи установили, что древний город Ицан, располагавшийся на месте Гватемалы, был основан на 650 лет раньше, чем считалось до этого.

Ранее ученые Испанского национального исследовательского совета пришли к выводу, что 1590 лет назад древняя цивилизация майя частично пострадала из-за катастрофического извержения вулкана Илопанго, убившего все живое в радиусе 40 километров.