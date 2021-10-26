Индекс Мосбиржи сохранил позиции

Основные биржевые индексы российского фондового рынка сохранили позиции на открытии торгов во вторник, 26 октября. Индекс Мосбиржи в начале основной торговой сессии на Московской бирже потерял 0,07 процента и составил 4252,21 пункта, индекс РТС вырос на 0,21 процента, до 1923,63 пункта.

Лидерами из числа «голубых фишек» стали «Яндекс», НЛМК и «Сургутнефтегаз». Акции этих компаний выросли не более чем на процент. Больше всего подешевели бумаги «Полиметалла», TCS Group и «Магнита» — падение не превысило процента.

Курс доллара на 10:05 мск составлял 69,67 рубля (минус 0,07 рубля), курс евро — 80,80 рубля (минус 0,19 рубля). Биткоин торговался по 62 458 долларов за монету (плюс 0,7 процента).

Нефть марки Brent стоила 85,07 доллара за баррель (минус 0,12 процента), марки WTI — 83,55 доллара (минус 0,25 процента). Газовые фьючерсы на декабрь торговались по 1100 долларов за тысячу кубометров.

