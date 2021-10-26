Жены боевиков обвинили главаря ХТШ в предательстве джихада

Жены боевиков, находящиеся в тюрьмах «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России) обвинили главаря группировки Мухаммеда Джулани в предательстве настоящего джихада. Видеообращение появилось в Telegram-канале WarGonzo журналиста Семена Пегова.

«То, что данный отряд захватил наш район и пользуется поддержкой [американского журналиста] Мартина Смита и [президента Турции Реджепа] Эрдогана, а также контролирует КПП и получает помощь из США, не способствует цели свержения режима, который этот отряд защищает и охраняет», — заявили женщины. По их мнению, Джулани «прогнулся под Запад и Турцию», предал джихад и недостаточно эффективен против сил президента Сирии Башара Асада.

Авторы видео также обратились к членам ХТШ и указали на связь контактов Джулани и ситуации в Сирии. «Разве не видите всего этого зла, всех этих запрещенных поборов? Разве не видите, как женщин оскорбляют, а бойцов задерживают? Разве не чувствуете унижения, которое приносит на своих подошвах турецкий офицер?» — добавили они.

Ранее сообщалось о конфликте ХТШ с чеченскими боевиками под руководством Мурада Маргошвили из-за отказа последних переходить под контроль группировки. Ряд полевых командиров считают нынешний курс ХТШ предающим ценности «джихадизма» и его радикальной идеологии.

В феврале, как пишет Al-monitor, Джулани дал интервью журналисту Смиту, который позже опубликовал фотографию лидера боевиков в костюме. В Сирии снимок резко раскритиковали и напомнили, что Джулани сам выступал против тех, кто встречается с западными СМИ. Главаря боевиков обвинили в сближении с Западом.

В начале октября сообщалось, что на юге Идлиба возобновились бомбардировки. Отмечалось, что массированному наступлению правительственной армии Сирии предшествовали переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры двух стран встретились 29 сентября в Сочи и подтвердили общую приверженность борьбе с терроризмом в Идлибе.