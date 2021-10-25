Смертельные бои чеченских боевиков с террористами ХТШ попали на видео

В Сирии продолжаются боестолкновения между чеченскими боевиками под руководством Мурада Маргошвили, известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани, и террористами группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России). Видео появилось в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На кадрах видны взрывы и слышны обстрелы. Уточняется, что смертельные бои проходили на северо-западе Сирии.

Как сообщалось ранее, конфликт между «ветераном джихада» Маргошвили и ХТШ, который длится уже несколько месяцев, перешел в острую военную фазу. По данным источников, лидер ХТШ Мухаммед аль-Джулани направил за ушедшим в горы Латакии Маргошвили несколько отрядов боевиков, в результате завязались бои, есть погибшие и раненые.

Причиной конфликта между боевиками называют отказ Маргошвили переходить под полный контроль ХТШ. При этом ряд полевых командиров террористов считают нынешний курс группировки предающим ценности «джихадизма» и его радикальной идеологии.