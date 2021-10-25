Стало известно о планах террористов ликвидировать чеченского «ветерана джихада»

Чеченский полевой командир, соратник международного террориста Хаттаба — Мурад Маргошвили, известный как Муслим Абу Валид аш-Шишани, — встретился в смертельном боестолкновении в Сирии с боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России). Об этом сообщается в Telegram-канале WarGonzo.

Отмечается, что конфликт между «ветераном джихада» и ХТШ, который длится уже несколько месяцев, перешел в острую военную фазу. По данным источников, Маргошвили накануне сообщил, что уходит из Идлиба в горы Латакии, находящиеся под контролем сирийцев туркменского происхождения (туркоманов), однако лидер ХТШ Мухаммед аль-Джулани направил за ним несколько отрядов боевиков. В результате завязалось боестолкновение, есть погибшие и раненые.

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Информация о планах ХТШ ликвидировать Маргошвили появилась также в Twitter-аккаунте аналитика британского центра IHS Janes Джоанны Паращук. Сообщается, что противники чеченского террориста пытаются обвинить его в связях с запрещенной в России группировкой «Исламское государство», однако Маргошвили неоднократно отрицал это.

Ранее сообщалось, что боевики ХТШ захватили штаб-квартиру Шишани в сирийском Идлибе. Отмечалось, что причина конфликта между боевиками — отказ Маргошвили переходить под полный контроль ХТШ. При этом ряд полевых командиров террористов называют нынешний курс группировки предающим ценности «джихадизма» и его радикальной идеологии.

В конце 1990-х Маргошвили примкнул к отряду международного террориста Хаттаба, воевавшего в Чечне и Дагестане против федеральных сил. По некоторым данным, он участвовал в бою у ингушского села Галашки, в результате которого погибли 12 российских офицеров и солдат. С 2008 года и до вступления в сирийский конфликт Маргошвили занимался террористической деятельностью в Дагестане. До 2008-го он провел несколько лет в Грузии, куда приехал после двух лет заключения в России.