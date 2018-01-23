Воевавший против сирийцев соратник Хаттаба поехал воевать за Турцию

Грузино-чеченский террорист Мурад Маргошвили, более известный как Муслим Абу Валид аш-Шишани, участвует в турецкой военной операции «Оливковая ветвь», которая ведется против курдского ополчения на северо-западе Сирии. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Akit.

В качестве сухопутных сил в операции, помимо турецких военнослужащих, задействованы отряды сирийской оппозиции, которые Анкара обеспечила оружием и бронетехникой.

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Издание отмечает, что Маргошвили, выходец из Панкисского ущелья, несколько лет воевал в Сирии. Там он, как писал портал «Кавполит», в 2012 году основал и возглавлял группировку «Джунуд аш-Шам». В нее входили джихадисты из стран СНГ и Германии. Бойцы аш-Шишани активно участвовали в боях против сирийских правительственных сил вместе с другими исламистскими группировками, в частности с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой».

В 2014 году Маргошвили попал под санкции США. По данным американского Минфина, он является гражданином Грузии и России. В материалах Госдепартамента говорится, что мужчина обустроил на территории Сирии вблизи границы с Турцией тренировочную базу, где проходили подготовку только прибывшие из других стран боевики.

С 2008 года и до вступления в сирийский конфликт Маргошвили занимался террористической деятельностью в Дагестане. До 2008-го он провел несколько лет в Грузии, куда приехал после двух лет заключения в России. Избежать более сурового наказания ему помогли поддельные документы.

В конце 1990-х Маргошвили примкнул к отряду международного террориста Хаттаба, воевавшего в Чечне и Дагестане против федеральных сил. По некоторым данным, он участвовал в бою у ингушского села Галашки, в результате которого погибли 12 российских офицеров и солдат.

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