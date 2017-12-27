В Грузии поймали родственников воевавших в Сирии чеченских полевых командиров

Грузинские силовики в ходе спецоперации в Панкисском ущелье, где проживают чеченцы-кистинцы, задержали несколько боевиков, которые, предположительно, являются родственниками воевавших на территории Сирии чеченских полевых командиров. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Как отмечает канал, спецоперация была проведена в селах Омало и Дуиси 26 декабря в рамках расследования деятельности группы боевика Ахмеда Чатаева, который покончил с собой во время антитеррористической спецоперации в Тбилиси 22 ноября. В частности, ряд грузинских СМИ сообщал, что Чатаев со своими подельниками некоторое время проживал в доме одного из жителей Дуиси.

В результате двое предполагаемых пособников Чатаева были убиты, еще пятеро арестованы. По данным следствия, они помогли группировке Чатаева незаконно попасть в Грузию из Турции и найти жилье в Тбилиси, а также обеспечили террористов оружием.

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Среди задержанных, в частности, оказался Рамаз Маргошвили, который, по данным Directorate 4, скорее всего, является родственником Мурада Маргошвили, также известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани, который в настоящее время возглавляет террористическую группировку «Джунуд аш-Шам». Кроме того, на территории Сирии действовал и другой его предполагаемый родственник — Фейзулла Маргошвили, известный как Салахуддин аш-Шишани. Он возглавлял террористическую группировку «Джейш аль-Усра» и был убит в результате авиаудара российских ВКС ранее в декабре.

Еще один задержанный, Темирлан Мачаликашвили, очевидно, приходится родственником Руслану Мачаликашвили, известному как Сейфуллах Шишани, который был ликвидирован в феврале 2014 года.

Спецоперация по обезвреживанию террористов проходила на окраине грузинской столицы 21-22 ноября. В результате двое членов преступной группы были ликвидированы, еще один арестован. Ахмед Чатаев, известный как Однорукий Ахмед, покончил с собой в квартире, где он находился.

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