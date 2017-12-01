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Одноногий террорист ушел от наказания

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Ахмед Чатаев
Ахмед Чатаев

Выходец из Чечни Ахмед Чатаев, подозреваемый в организации теракта в аэропорту Стамбула в 2016 году, покончил с собой в ходе антитеррористической спецоперации в Тбилиси. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили журналистам в Службе госбезопасности Грузии, передает РИА Новости.

Как пояснила ТАСС руководитель пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани, личность террориста была установлена. «Личность Чатаева была установлена в ходе проведенных при содействии специалистов ФБР США экспертиз, в том числе экспертиз ДНК и дактилоскопической экспертизы», — заявила Гиоргобиани.

Спецоперация по обезвреживанию террористов проходила на окраине грузинской столицы 21-22 ноября. По данным СГБ, в результате двое членов преступной группы были ликвидированы, еще один арестован, Чатаев покончил с собой в квартире, где он находился. Все они не являются гражданами Грузии и, по предварительной информации, попали на территорию государства нелегально.

В результате теракта в аэропорту Стамбула 28 июня 2016 года погибли 43 человека, в том числе 19 иностранцев. Еще около 240 человек пострадали. В организации теракта заподозрили Чатаева, известного как Однорукий Ахмед, который находился в федеральном розыске с 2008 года.

Чатаев лишился руки в ходе вооруженного конфликта в Чеченской Республике, позже в ходе перестрелки он получил ранение, и ему ампутировали ногу. В начале 2000-х годов террорист эмигрировал в Европу, где получил статус беженца.

Отмечалось, что Чатаев якобы работал на лидера группировки «Имарат Кавказ» Доку Умарова, а после смерти последнего примкнул к «Исламскому государству» (обе группировки запрещены в России). По данным Национального антитеррористического комитета, он стал курировать российский сектор работы. Отечественные спецслужбы в начале 2016 года предупреждали силовые ведомства разных стран, что Чатаев руководит особым подразделением, укомплектованным выходцами с Северного Кавказа и специализирующимся на терактах в России и странах Европы.

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