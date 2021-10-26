В России начали прививать кормящих матерей от коронавируса

В России кормящие матери начали прививаться от коронавируса препаратом «Спутник V». О первой россиянке, получившей вакцину, стало известно во вторник, 26 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Первой прививку сделала жительница подмосковного Красногорска Надежда. На вакцинацию от коронавируса она записалась через портал госуслуг. Россиянка заполнила анкету, прошла врача, а затем получила первый компонент вакцины.

Женщина не отметила никаких особенных ощущений после прививки, кроме дискомфорта в месте укола.

25 октября Минздрав России разрешил вакцинировать кормящих грудью женщин. Кормящих матерей исключили из перечня лиц, которым противопоказана вакцинация препаратом «Спутник V».

Ранее ВОЗ рекомендовала беременным и кормящим женщинам сделать прививку от COVID-19. Там подчеркнули, что после вакцинации матери могут продолжать грудное вскармливание, а иммунитет от вируса в таком случае может передаваться и ребенку.