Девушка Бонда призвала закупаться по талонам ради спасения планеты

Сыгравшая девушку Бонда в фильме «На секретной службе Ее Величества» Джоанна Ламли предложила вернуться к системе потребления, к которой прибегали во время Второй мировой войны. Чтобы спасти планету от климатического кризиса на фоне растущего числа отходов, британская актриса призвала снова закупаться по талонам, пишет The Guardian.

Материалы по теме Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

Ламли считает, что справиться с глобальной катастрофой будет проще, если ввести систему нормирования. У каждого было бы ограниченное количество баллов, которые можно потратить на путешествия или на приобретение товаров. Актриса долгое время выступает против использования одноразового пластика и предполагает, что сократить производимые населением отходы можно только с принятием нового законодательства.

По мнению знаменитости, ограничения помогут ценить вещи и меньше вредить окружающему миру — придется подумать, полететь ли на курорт на пару дней, купить ли очередную пластиковую бутылку воды или съесть лишний кусок мяса.

Нормирование потребления кажется Ламли более справедливым способом борьбы с отходами, чем налоги за неэкологичное поведение — так не страдает малообеспеченное население. Однако аналитики критикуют ограничения на покупки и утверждают, что эта система мешает экономическому росту.

Ранее в октябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в шутку предложил «скармливать людей животным», чтобы возродить экоситему в океанах. Так чиновник высказался на конференции для детей, посвященной изменению климата, где вместе с представительницей Всемирного фонда дикой природы они обсуждали меры спасения планеты.