Британцы начнут платить за использование одноразовых товаров

Британское правительство решило начать взимать плату за использование не только пластика, но и одноразовых предметов. Мера должна побудить потребителей приобретать больше экологичных товаров, сообщает издание iNews.

Соответствующее постановление властей опубликуют в среду, 20 октября. Таким способом они хотят покончить с «культурой одноразового использования». Однако на данный момент размер сбора неизвестен.

«Это изменение в законопроекте об окружающей среде означает, что мы можем перейти на устойчивые альтернативы и положить конец одноразовой культуре, которая живет по принципу "сегодня — здесь, завтра — в другом месте"», — заявил источник из министерства окружающей среды.

Ранее в Великобритании заявили о старте кампании по переходу населения на тепловые насосы в домах. Для модернизации систем отопления людям компенсируют траты на замену существующих газовых котлов экологичными установками для обогрева — жителям Англии и Уэльса выплатят субсидии в размере пяти тысяч фунтов стерлингов (на тот момент около 6,9 тысячи долларов).