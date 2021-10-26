Дуров анонсировал скорое появление рекламы в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в скором времени в мессенджере появятся рекламные сообщения. Подробности, касающиеся анонсированной функции, он раскрыл в своем Telegram-канале.

Дуров заверил пользователей, что многие из них даже не заметят нововведения. «Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram», — объяснил основатель мессенджера.

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Он также заявил, что Telegram не намерен использовать для официальной рекламы личные данные: содержимое объявлений будет зависеть от тематики крупных каналов, в которых они публикуются, а не от интересов пользователей. Кроме того, он пообещал, что рекламные сообщения станут ненавязчивыми и будут содержать только текст без изображений и ссылок.

«В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы Telegram-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей», — заключил Дуров.

Подробности того, как будет выглядеть реклама в Telegram, появились ранее в октябре. «Никаких медиа, максимум 160 символов, без внешних ссылок, без перевода строк, максимум один рекламный пост на канал, который выводится после прочтения всех новых постов канала», — говорилось в сообщении. Также утверждалось, что объявления будут проходить жесткую модерации.

О том, какими способами можно монетизировать Telegram, Дуров рассказывал в 2020 году. Тогда же он впервые сообщил, что в мессенджере появится рекламная площадка.