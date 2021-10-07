В Telegram появятся спонсируемые сообщения

На официальной платформе перевода Telegram появилась информация о том, что мессенджере появятся спонсируемые сообщения.

По данным Telegram-канала «Лобушкин», спонсируемые сообщения будут содержать только текст. «Никаких медиа, максимум 160 символов, без внешних ссылок, без перевода строк, максимум один рекламный пост на канал, который выводится после прочтения всех новых постов канала», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что запустят жесткие правила модерации, которые будут серьезнее, чем на других площадках. «То есть формат избран очень комфортным, с расчетом на пользователя. Он выбран из-за большого интереса рекламодателей к платформе», — отмечается в сообщении.

О способах монетизации Telegram основатель мессенджера Павел Дуров рассказывал в 2020 году. Тогда же он анонсировал появление рекламной площадки в мессенджере.

20 сентября Дуров объявил, что последний получил крупное обновление. Новая версия стала доступна после одобрения Apple. Он рассказал, что в течение последнего года Telegram перестраивали почти полностью. Приложение и структуру его хранилища пришлось изменить для перехода на 64-битный диапазон.