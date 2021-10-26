Власти назвали возможную причину взрыва газа в подмосковной пятиэтажке

Возможной причиной взрыва газа в пятиэтажном доме в Видном могло стать неправильное использование газового оборудования. Об этом заявил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин в совете по вопросам газификации регионов при Совете Федерации, его цитирует «Интерфакс».

Он предположил, что в жилом доме в Ленинском городском округе, скорее всего, использовали шланг от стиральной машины для подключения газовой плиты.

26 октября в жилой пятиэтажке в Видном произошел взрыв. По информации областного управления МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в многоквартирном доме Балтийска, по предварительной версии, взорвался баллон с газом. После взрыва в доме начался пожар на площади в 50 квадратных метров. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.