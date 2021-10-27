Найдена причина высокой заразности «дельта»-варианта коронавируса

Высокая заразность «дельта»-варианта SARS-CoV-2 объясняется его улучшенной способностью к слиянию с мембраной клетки человека, выяснили исследователи. Объясняющая причину доминирования варианта статья ученых из США опубликована в журнале Science.

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Наиболее распространенный сейчас в мире «дельта»-вариант коронавируса — самый заразный из известных. В своем эксперименте на культурах клеток человека специалисты из Гарвардской медицинской школы выяснили, что S-белок «дельта»-варианта лучше других приспособлен к слиянию мембран вируса и клетки человека после связывания с рецептором ACE2. Это позволяет гораздо эффективнее и быстрее заражать клетки. Особенно сильно этот эффект проявлялся при низком содержании ACE2. «Среди различных вариантов "дельта" выделяется своей способностью ускорять слияние мембран», — отмечает один из исследователей Бин Чэнь.

С помощью криоэлектронной микроскопии ученые получили изображения и сравнили S-белки «дельта»-, «гамма»- и «каппа»-вариантов коронавируса с таковыми у «альфа»- и «бета»-вариантов. У всех наблюдались мутации в двух ключевых частях S-белка, распознаваемых нейтрализующими антителами — рецептор-связывающем домене (RBD) и N-терминальном домене (NTD). «Первое, что мы заметили у дельта-варианта, — это значительные изменения в NTD, ответственные за его устойчивость к нейтрализующим антителам. RBD также менялся, но это слабо влияло на устойчивость к антителам», — отмечает Чэнь.

У других вариантов NTD также мутировал — у каждого по-своему. Структура же RBD оставалась относительно неизменной — что делает его, по мнению исследователей, более привлекательной целью для следующего поколения вакцин и препаратов на основе антител.